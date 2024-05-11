Çiçekçiler Anneler Günü'nde Piyasanın Canlanmasını Bekliyor - Son Dakika
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Çiçekçiler Anneler Günü'nde Piyasanın Canlanmasını Bekliyor

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Yaşanan hayat pahalılığı ve artan maliyetler nedeniyle çiçekçiler, Anneler Günü'nde satışların artmasını bekliyor. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, ekonomik koşulların kendilerini zorladığını belirterek, çiçeğin en ekonomik ve tercih edilen hediye olduğunu söyledi. Saksı çiçeklerinin de çok tercih edildiğini ifade eden Kış, çiçekçilerin ayakta kalabilmek için mücadele ettiğini vurguladı.

11.05.2024 11:55
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşın alım gücünün düşmesi ve artan maliyetlerin kendilerini zorladığını söyleyen çiçekçiler, Anneler Günü'nde piyasanın canlanmasını bekliyor. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Ekonomik koşullar bizleri çok yoruyor. Bizlerin genel giderleri geçen sene ile bu sene arasında çok ciddi farklılık gösterdi. Ekonomik yönden çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Anneler Günü'nde satışların artmasını beklediklerini kaydeden Kış, " "Anneler Günü'nde alabileceğiniz en ucuz hediye çiçek. Yani bugün 50 liranız varsa, 50 liraya da bir hediye çiçek alabilirsiniz, 100 liraya da" diye konuştu.

Bu yıl 12 Mayıs'a denk gelen (yarın) Anneler Günü öncesi İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Artan maliyetlerin kendilerini zorladıklarını ifade eden Kış, Anneler Günü'nde piyasanın hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Anneler Günü'nde alınabilecek en ekonomik, en ucuz hediyenin çiçek olduğunu belirten Kış, "Hiçbir fiyat yerinde durmuyor ama çiçekte öyle çok ciddi bir artış yok. Çok ciddi bir yükselme de yok. Çünkü bizim işlerimiz arz, talep dengesine göre. Eğer çok talep olursa fiyatlar yükseliyor. Ama talep az olduğunda fiyatlar düşüyor. Tabii Anneler Günü'nde talep fazla. Fiyatlarda yükselme var ama biz ne yapıyoruz? Kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında çok ciddi farklılık yok. Anneler Günü'nde alabileceğiniz en ucuz hediye çiçek. Yani bugün 50 TL'niz varsa 50 liraya da bir hediye çiçek alabilirsiniz 100 liraya da. O yüzden Anneler Günü'nde çiçek en çok tercih edilen hediyelerin başında geliyor. Talep fazla oluyor. Çünkü kaç paranız varsa, ne kadar bütçeniz varsa bizler dükkanlarda onlara göre müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

SAKSI ÇİÇEKLERİ TERCİH EDİLİYOR

Anneler Günü hediyesi olarak saksı çiçeklerinin çok tercih edildiğini belirten Kış, "Orkide çok tercih ediliyor. Mesela orkideler şu anda bin ve bin TL'nin üzerinde. O da tabii yurt dışından geldiği için. Tabii euro bazında geliyor. O yüzden biraz fiyatlar yüksek. Hani bunu biz altı ay önce de bin liraya satıyorduk. Şimdi yine bin liraya satıyoruz. Yani aslında çok yüksek gibi geliyor ama aslında biz de bunun fiyatını Anneler Günü diye arttırmadık. Aynı paralara yine çiçeklerimizi satmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"AYAKTA KALMAK İÇİN MÜCADELE ETMEMİZ ŞART"

"Ekonomik koşullar bizleri çok yoruyor" diyerek sözlerini sürdüren İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, şunları söyledi:

"Bizlerin genel giderleri geçen sene ile bu sene arasında çok ciddi farklılık gösterdi. Bugün bir servis yapmaya kalksak en küçük bir arabanın gidip gelmesi 100-150 TL. Sadece bize mazot gideri oluyor. Yanımızda çalışanlar var. Kiralar var. Yani ekonomik yönden çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama bu bizim mesleğimiz, bu bizim işimiz. Yani elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü ayakta kalmak için mücadele etmemiz şart. O yüzden bu özel günler esnafımıza, çiçekçi esnafımıza veya diğer bütün esnaflara bu işe odaklanmış hediye satanlar ne olursa yani buna odaklanıyor. Çünkü biraz böyle fazla sirkülasyon, fazla iş olduğu zaman evine bir topan ekmek götürebiliyor. Ödeyemediği vergisini, KDV'sini stopajını ödeme imkanı buluyor. Bu yönden bu özel günlerin bizim için çok büyük bir önemi var. Ticaret konusunda alışveriş konusunda bizleri memnun ediyor."

Çiçekçiler Anneler Günü\'nde Piyasanın Canlanmasını Bekliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiçekçiler Anneler Günü'nde Piyasanın Canlanmasını Bekliyor - Son Dakika

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