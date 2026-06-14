Çifte Cinayet: İnceleme Tamamlandı - Son Dakika
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Çifte Cinayet: İnceleme Tamamlandı

Çifte Cinayet: İnceleme Tamamlandı
14.06.2026 14:28
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Orhan Bulak'ın eşi ve kayınpederi öldürüldü, cenazeler morga kaldırıldı. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EKİPLER 3 SAAT İNCELEME YAPTI

Orhan Bulak'ın eşi Aslıhan Öztürk Bulak ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü öldürdüğü dairede Olay Yeri İnceleme ekibi, çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasında ilk belirlemelere göre kayınpederde 5, Aslıhan Öztürk Bulak'ta ise 3 yara izi olduğu belirlendi.

CENAZELER ALINDI, YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin inceleme ve çalışmasının ardından Aslıhan Öztürk Bulak ve babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cenaze aracına alınan cenazeler götürülürken olay yerine gelen ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olay anında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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