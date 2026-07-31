Çiğli Belediyesi\'nden Atasanayi ve semt pazarlarında kapsamlı zabıta denetimi

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini korumak, yaya güvenliğini artırmak ve kamusal alanların amacına uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla Atasanayi bölgesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

İlçenin en yoğun ticaret bölgelerinden biri olan Atasanayi'de yapılan çalışmalarla hem kaldırımlar işgalden arındırıldı hem de işletmelere yönelik mevzuat denetimleri yapıldı. Öte yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda semt pazarlarında da terazi kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında kaldırımları işgal eden ve kent estetiğini olumsuz etkileyen usulsüz tabela ve benzeri materyaller Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı. Kamusal alanların yayaların kullanımına açık tutulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda işletmeler mevzuat hakkında bilgilendirilirken, kurallara aykırı uygulamalarla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN TABELA VE UYARI LEVHALARI KALDIRILDI

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atasanayi bölgesinde gerçekleştirdiği denetimlerde kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen reklam tabelaları, uyarı levhaları, araç lastikleri ve benzeri malzemeleri kaldırdı.

Kamusal alanların amacı dışında kullanılmasına izin vermeyen ekipler, işletmelere gerekli uyarılarda bulunurken mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili yasal işlemleri de gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla kaldırımlar yeniden yayaların güvenli kullanımına açıldı, bölgede oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

PAZARLARDA TERAZİ DENETİMİ

Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler üzerine semt pazarlarında da denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde pazar esnafının kullandığı teraziler incelenirken, vatandaşların alışverişlerini şeffaf ve güvenli şekilde yapabilmeleri amacıyla terazilerin görünür noktalarda bulundurulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde esnafın kurallara uygun hareket etmesi sağlanırken, vatandaşların haklarının korunmasına yönelik kontroller titizlikle sürdürüldü.

BAŞKAN YILDIZ: "DÜZENLİ VE GÜVENLİ BİR ÇİĞLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kent düzenini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Kamusal alanlar tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanıdır. Kaldırımların işgal edilmesine ve görsel kirlilik oluşturan uygulamalara izin vermeyeceğiz. Denetimlerimizi yalnızca Atasanayi ile sınırlı tutmayacak, ilçemizin tüm mahallelerinde sürdüreceğiz. Semt pazarlarımızda da hem vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi hem de esnafımızın kurallara uygun hizmet vermesi için kontrollerimize devam ediyoruz. Daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."