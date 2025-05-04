Çiğli Çocuk Kitap Günleri'nde Renkli Etkinlikler

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Çiğli Çocuk Kitap Günleri", üçüncü gününde renkli etkinliklerle devam etti. Heykel, karikatür, ritim ve yaratıcı drama atölyelerinin gerçekleştiği etkinlikte çocukların sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyeye genellikle yürüyerek gittiğini söyledi.

Çiğli Çocuk Kitap Günleri, üçüncü gününde renkli etkinliklerle devam etti. Heykel, karikatür, ritim ve yaratıcı drama atölyeleri, yüz boyama, dans etkinlikleri ve şişme langırt oyunuyla minikler, keyifli bir gün yaşadı. Etkinlikte çocuk edebiyatı yazarları Feyza Hepçilingirler ve Mavisel Yener ile yapılan söyleşiler büyük ilgi gördü. Ayrıca Çiğdem Keleş, Hicabi Demirci, Ferda İzbudak Akıncı ve İlknur Sayarman da çocuklarla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Etkinlikte çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, onlarla oyunlar oynadı. Etkinlik alanındaki Heykel Atölyesi'ni ziyaret eden Yıldız, heykeltıraş Uygur Orhan ile sohbet etti ve Muzaffer İzgü'nün heykeli için yontu kalemini eline alarak çalışma yaptı.

Başkan Yıldız çocukların sorularını yanıtladı

"Çocuklar Soruyor, Başkan Yanıtlıyor" bölümünde Başkan Yıldız, çocuklar ile buluşma gerçekleştirdi. Yıldız, çocukların "Başkanların okul servisi var mı?", "Çocukken lakabınız neydi?", "Hayvanlarla konuşabilseydiniz hangisiyle konuşmak isterdiniz?", "Görünmez olsaydınız ne yapardınız?", "Bir süper kahraman olsaydınız hangi güce sahip olmak isterdiniz?" sorularına yanıt verdi.

Yıldız, okul servisi olmadığını, belediyeye genellikle yürüyerek gittiğini belirtti. En sevdiği yemeğin kuru fasulye pilav, en sevdiği dondurmanın sade olduğunu söyleyen Yıldız, çocukken lakabının 'bebek' olduğunu paylaştı. "Hayvanlarla konuşabilseydim, kediyle konuşmak isterdim" diyen Yıldız, "Bir bitki olsaydım çınar ağacı olmak isterdim çünkü herkese faydalı olmak isterim" dedi.

Bir çocuğun sinema isteğine açık hava sineması sözü veren Başkan Yıldız, görünmez olsaydı çocukları mutlu etmek için o an ne dilerlerse gerçekleştireceğini söyledi. En çok sevdiği oyunun 'dokuz kiremit' olduğunu belirten Yıldız, akıl hocası olarak Ata Demirer'i seçmek isteyeceğini ifade etti. "Atatürk'le karşılaşsaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Onunla birlikte yemek yemek, saatlerce sohbet etmek isterdim. Onun anılarını dinleyip, ondan çok şey öğrenirdim" dedi.

Etkinliklerin 6 Mayıs Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.