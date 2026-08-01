Çiğli'de "Mahalle Tiyatro Günleri" başladı - Son Dakika
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Çiğli'de "Mahalle Tiyatro Günleri" başladı

Çiğli\'de "Mahalle Tiyatro Günleri" başladı
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Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen "Depremden Korkmuyoruz" adlı çocuk oyunu, minik izleyicileri hem eğlendirdi hem de "deprem anında doğru davranışlar" konusunda bilinçlendirdi.

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen "Depremden Korkmuyoruz" adlı çocuk oyunu, minik izleyicileri hem eğlendirdi hem de "deprem anında doğru davranışlar" konusunda bilinçlendirdi.

Çiğli Belediyesi, Mahalle Tiyatro Günleri'nin ilk gösterimini Evka 2 Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirdi. Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği "Depremden Korkmuyoruz" çocuk oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken deprem anında yapılması gerekenleri de eğitici bir dille anlattı. Renkli karakterleri ve interaktif kurgusuyla sahnelenen oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

MAHALLE MAHALLE DEVAM EDECEK

Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen "Depremden Korkmuyoruz" oyunu, sonraki haftalarda da Çiğli'nin farklı mahallelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek. Oyun; 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Evka 5 Mahallesi Pazar Yeri, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri ve 27 Ağustos Perşembe günü ise yine saat 20.00'de Yenimahalle Pazar Yeri'nde sahnelenecek.

"KÜLTÜR VE SANATI MAHALLELERİMİZE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahalle Tiyatro Günleri'nin çocukların gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini önemsiyoruz. Mahalle Tiyatro Günleri ile kültür ve sanatı kentimizin her mahallesine taşıyor, çocuklarımızı nitelikli tiyatro oyunlarıyla buluşturuyoruz. 'Depremden Korkmuyoruz' oyunu da çocuklarımıza afet bilincini eğlenceli ve öğretici bir dille aktarıyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini önümüzdeki gösterilerimize bekliyoruz. Çiğli'de kültür ve sanat etkinliklerimizi yıl boyunca her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli'de 'Mahalle Tiyatro Günleri' başladı - Son Dakika

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