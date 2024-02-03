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Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu uzaya gönderdi - Son Dakika
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Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 11 adet Geely-02 navigasyon uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketini başarılı bir şekilde fırlatarak önceden belirlenmiş yörüngeye yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 508'inci uçuş görevi oldu.

03.02.2024 09:32
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XİCHANG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, 11 adetlik bir uydu grubunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

11 adet Geely-02 navigasyon uydusundan oluşan grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, Cumartesi günü yerel saatle 07.37'de fırlatma sahasından fırlatılarak önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 508'inci uçuş görevi olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Xinhua

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