Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü Kutladı

Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü\'nü Kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 4. Ulusal Ekoloji Günü'nde yeşil kalkınma politikalarını açıkladı ve yeni yasa yürürlüğe girdi.

HOHHOT, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin cumartesi günü 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü kutladı. Kutlamanın ana töreni, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hulunbuir kentinde gerçekleştirildi.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, törende ülkenin döngüsel ekonomisine yönelik politikaları açıkladı.

Törene Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ve devlet kurumlarından katılan yetkililer de ekolojik medeniyete ilişkin yasal belgeleri değerlendirerek, Güzel Çin inisiyatifinin ilerletilmesinde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti.

Uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de katıldığı törende, yeşil kalkınma felsefesinin küresel önemine ilişkin görüşler dile getirildi.

Bu yılki Ulusal Ekoloji Günü'nün teması "Çin'in Modernleşmesine Yeşil Bir Temel İnşa Etme" olarak belirlendi.

Çin'in cumartesi günü yürürlüğe giren Ekoloji ve Çevre Yasası, insan ile doğa arasındaki uyumun yasal zeminini güçlendirme çabalarında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Barış Alper’in neden ıslıklandığı ortaya çıktı Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
07:41
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti Tribün zorbasına gözaltı kararı
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:36:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çin 4. Ulusal Ekoloji Günü'nü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.