Çin, ABD\'den Daha Olumlu Algılanıyor

WASHINGTON, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li Pew Araştırma Merkezi, birçok ülkede insanların Çin'i ABD'den daha olumlu algıladığını ortaya koydu.

Merkez tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan rapor, 8 Şubat-13 Mayıs 2026 tarihlerinde 36 ülkede 42.151 yetişkinle yapılan anketlere dayanıyor. Rapor, Çin ve ABD'ye yönelik uluslararası kamuoyu görüşlerini, bu ülkelerin dış politikadaki rollerini ve diğer meseleleri karşılaştırıyor.

Rapora göre, ankete katılan 36 ülkenin çoğunluğunda Çin'e yönelik olumlu görüşe sahip olanların sayısı ABD'ye kıyasla daha yüksek çıkarken, bu fark bazı Asya-Pasifik ve Ortadoğu ülkelerinde daha da göze çarpıyor.

Rapor ayrıca, ABD'nin en yakın komşusu Kanada ve Meksika halkının da Çin'i ABD'ye kıyasla daha olumlu algıladığını ortaya koydu.

ABD ve Çin'in dış politikasına yönelik algılar konusunda ise aralarında Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Asya-Pasifik ülkelerinin de yer aldığı orta gelirli katılımcı ülkelerdeki insanların, Çin'e kıyasla ABD'nin dış politikasından daha endişeli olduğu tespit edildi.

Rapora göre, ankete katılanların ortalama yüzde 75'i ABD'nin diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini belirtti. Ankete katılan neredeyse her ülkede, ABD'yi Çin'e kıyasla daha müdahaleci görenlerin sayısı daha fazla çıktı.

Benzer şekilde, söz konusu orta gelirli ülkelerdeki çok sayıda kişi Çin'in ABD'den daha güvenilir bir ortak olduğunu söylerken, ABD'ye kıyasla Çin'in dünya barışı ve istikrarına katkısının daha fazla olduğunu düşünüyor.