Çin, ABD'den Daha Olumlu Algılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, ABD'den Daha Olumlu Algılanıyor

Çin, ABD\'den Daha Olumlu Algılanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pew Araştırma Merkezi raporu, birçok ülkede Çin'in ABD'den daha olumlu algılandığını ortaya koydu.

WASHINGTON, 26 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li Pew Araştırma Merkezi, birçok ülkede insanların Çin'i ABD'den daha olumlu algıladığını ortaya koydu.

Merkez tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan rapor, 8 Şubat-13 Mayıs 2026 tarihlerinde 36 ülkede 42.151 yetişkinle yapılan anketlere dayanıyor. Rapor, Çin ve ABD'ye yönelik uluslararası kamuoyu görüşlerini, bu ülkelerin dış politikadaki rollerini ve diğer meseleleri karşılaştırıyor.

Rapora göre, ankete katılan 36 ülkenin çoğunluğunda Çin'e yönelik olumlu görüşe sahip olanların sayısı ABD'ye kıyasla daha yüksek çıkarken, bu fark bazı Asya-Pasifik ve Ortadoğu ülkelerinde daha da göze çarpıyor.

Rapor ayrıca, ABD'nin en yakın komşusu Kanada ve Meksika halkının da Çin'i ABD'ye kıyasla daha olumlu algıladığını ortaya koydu.

ABD ve Çin'in dış politikasına yönelik algılar konusunda ise aralarında Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Asya-Pasifik ülkelerinin de yer aldığı orta gelirli katılımcı ülkelerdeki insanların, Çin'e kıyasla ABD'nin dış politikasından daha endişeli olduğu tespit edildi.

Rapora göre, ankete katılanların ortalama yüzde 75'i ABD'nin diğer ülkelerin içişlerine büyük ölçüde müdahale ettiğini belirtti. Ankete katılan neredeyse her ülkede, ABD'yi Çin'e kıyasla daha müdahaleci görenlerin sayısı daha fazla çıktı.

Benzer şekilde, söz konusu orta gelirli ülkelerdeki çok sayıda kişi Çin'in ABD'den daha güvenilir bir ortak olduğunu söylerken, ABD'ye kıyasla Çin'in dünya barışı ve istikrarına katkısının daha fazla olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'den Daha Olumlu Algılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

12:57
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
12:04
Erdoğan’ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
11:54
Almanya’da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
11:52
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
11:31
Antalya’da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi
11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 13:08:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin, ABD'den Daha Olumlu Algılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.