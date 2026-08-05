Çin, ABD'nin Ticaret Politikasına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmesine ve Çinli şirketleri hedef almak için devlet gücünü kötüye kullanmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Basında, ABD'nin Çin yapımı yeni optik alıcı-vericilerin ithalatını yasaklamaya yönelik bir taslak hazırladığı, ayrıca polisilikon ve ilgili ürünlere asgari fiyat ve gümrük vergisi uygulamaya hazırlandığı yönünde haberler yer almıştı.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, "Korumacılık, ABD'nin rekabet gücünü artırmaz" dedi. ABD'nin bu adımının Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki olağan ticari ve ekonomik ilişkileri ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirten Lin, bunun ABD'li şirketlerin, tüketicilerin ve aslında hiç kimsenin çıkarına olmadığını ifade etti.

Lin, "Çin, şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" dedi.