Çin, ABD\'yi Küba\'ya Yönelik Tehditlere Son Vermeye Çağırdı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Küba'ya yönelik güç kullanma tehditlerine ve ülkeye uyguladığı her türlü tek taraflı yaptırıma derhal son vermeye çağırdı.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon planladığına ilişkin haberleri değerlendirdi. İlgili haberleri dikkatle takip ettiklerini belirten Mao, söz konusu meseleye ilişkin tutumlarını birçok kez açıkça ortaya koyduklarını söyledi.

Mao, "Çin, ulusal egemenliğini savunması ve dış müdahaleye karşı çıkması konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklemeyi sürdürecek ve tüm taraflarla birlikte uluslararası hakkaniyet ve adaletin korunması için çalışacaktır" dedi.