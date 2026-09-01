Çin-ASEAN Ticareti 2025'te 1,05 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı; 2026'nın İlk 7 Ayında Artış Yüzde 24,7'ye Ulaştı
Çin ile ASEAN arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yüzde 7,4 artarak 1,05 trilyon ABD dolarına ulaştı ve ilk kez 1 trilyon doları aştı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, Çin'in üst üste 17 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu, ASEAN'ın ise altı yıldır Çin'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunduğunu açıkladı. 2026'nın ilk yedi ayında ikili ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artışla 744,41 milyar dolara ulaşarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 21,8'ini oluşturdu.
BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ticaret hacmi geçen yıl ilk kez 1 trilyon ABD dolarını aştı. 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış kaydeden ikili ticaret hacmi, 1,05 trilyon ABD dolarına ulaştı.
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in üst üste 17 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı konumunu koruduğunu, ASEAN'ın ise son altı yıldır kesintisiz şekilde Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.
Çin ile ASEAN arasındaki toplam ticaret, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 oranında arttı. Söz konusu dönemde 744,41 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret hacmi, ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 21,8'ini oluşturdu.
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