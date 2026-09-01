Çin-ASEAN Ticareti 2025\'te 1,05 Trilyon Dolarla Rekor Kırdı; 2026\'nın İlk 7 Ayında Artış Yüzde 24,7\'ye Ulaştı

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki ticaret hacmi geçen yıl ilk kez 1 trilyon ABD dolarını aştı. 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış kaydeden ikili ticaret hacmi, 1,05 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in üst üste 17 yıldır ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı konumunu koruduğunu, ASEAN'ın ise son altı yıldır kesintisiz şekilde Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Çin ile ASEAN arasındaki toplam ticaret, 2026'nın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 oranında arttı. Söz konusu dönemde 744,41 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret hacmi, ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 21,8'ini oluşturdu.