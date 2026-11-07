Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

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Çin Başbakan Yardımcısı He, ABD Hazine Bakanı Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü
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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin'in ABD ile ekonomi ve ticaret ilişkilerinden sorumlu baş temsilcisi He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin'in ABD ile ekonomi ve ticaret ilişkilerinden sorumlu baş temsilcisi He Lifeng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile video bağlantısıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Taraflar cuma günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin Beijing ve Washington'daki toplantılarında vardığı önemli mutabakatın ve ekonomi ve ticaret istişarelerinin sonuçlarının uygulanmasının yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren kilit ekonomi ve ticaret konularında samimi, kapsamlı ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

He, ABD'nin son dönemde Çin'e yönelik uygulamaya koyduğu ekonomik ve ticari kısıtlamalar konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Taraflar, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından daha etkin şekilde yararlanma, işbirliğini sürekli güçlendirme ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetme konusunda mutabık kaldı. Taraflar, bu kapsamda Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve olumlu yönde gelişiminin teşvik edebilebileceğini ve saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi kurulmasına katkı sağlanabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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