Çin, CERES-2 Y3 roketiyle 4 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Çin, CERES-2 Y3 roketiyle 4 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden cumartesi günü Beijing saatiyle 07.37'de CERES-2 Y3 taşıyıcı roketiyle 4 uydu fırlatıldı. Fırlatılan uydular önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
JİUQUAN, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 4 uydu gönderdi.
CERES-2 Y3 taşıyıcı roketiyle cumartesi günü Beijing saatiyle 07.37'de fırlatılan uydular, önceden belirlenen yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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