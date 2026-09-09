Çin Cumhurbaşkanı Xi, İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü.

Xi salı günkü görüşmede, İngiltere Başbakanı olarak göreve başlayan Burnham'ı tebrik ederek, Çin ve İngiltere'nin kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu söyledi.

İki ülkenin sosyal sistemleri ve ulusal koşulları farklı olsa da ortak çıkarlarının farklılıklarından daha fazla olduğuna işaret eden Xi, taraflara birbirlerine saygı duyma ve güvenme, farklılıkların üstesinden gelme, ortak noktalar bulma ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

Her iki hükümetin de ekonomilerini geliştirmeye ve halkın refahını artırmaya kararlı olduğunu belirten Xi, iki ülkenin güçlü yönleriyle birbirlerini tamamlayarak karşılıklı kalkınmaya katkı sağlayabileceğini ifade etti.

15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030), eğitim, sağlık ve finans gibi alanlarda dışa açılımı daha da genişleteceklerini belirten Xi, bu alanların ikili işbirliği için büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Çin ve İngiltere'nin eğitim, kültür ve spor gibi alanlarda zengin kaynaklara sahip bilim ve teknoloji öncüsü ülkeler olduğuna dikkat çeken Xi, taraflara açık ve ileriye dönük bir yaklaşım benimseme ve çeşitli alanlarda etkileşim ile işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Xi, İngiltere'nin Çinli yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını tam anlamıyla koruması temennisini dile getirdi.

Çin ve İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın büyük ekonomileri olarak, çok taraflılığı, açık ticareti ve Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü savunduğunu belirten Xi, tarafların BM, G-20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi platformlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Xi, ayrıca tarafları eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye çağırdı.

Burnham da Xi ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, uzun yıllar Manchester Belediye Başkanlığı yaptığını ve bu süreçte Çin ile dostane temaslarını sürdürdüğünü söyledi. Xi'nin 2015'te İngiltere'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında Manchester'a da geldiğini hatırlatan Burnham, bu ziyaretin Çin ile yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Çin'e yönelik politikalarında sürekliliği korumaya ve iki ülke arasında uzun vadeli, istikrarlı bir stratejik ortaklık geliştirmeye kararlı olduklarını belirten Burnham, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Çin ile üst düzey temaslarda bulunmaya, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini ilerletmeye, halklar arası etkileşimi güçlendirmeye ve ikili ilişkileri tarihinin en yüksek seviyesine taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Taiwan meselesine de değinen Burnham, bu konudaki tutumlarının değişmediğini belirtti. Burnham, çalkantılı ve karmaşık uluslararası ortamda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan İngiltere ve Çin'in uluslararası sorunların diyalog yoluyla çözümünü teşvik etmesi, iklim değişikliği gibi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmesi ve dünyada istikrar ve refahı korumak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Burnham, Çin'in ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelan felaketine karşı gösterdiği verimli ve etkili müdahaleden övgüyle söz etti. Başbakan, afetten etkilenen İngiliz vatandaşlarına sağladığı yardımlardan dolayı da Çin'e teşekkürlerini iletti.