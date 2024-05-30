Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çarşamba günü Beijing'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Xi, Mısır'ın 68 yıl önce Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Arap ve Afrika ülkesi olduğunu hatırlattı. Bu yılın Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının kuruluşunun 10. yıldönümü olduğunu belirten Xi, iki cumhurbaşkanının son on yılda ikili ilişkilerin güçlü şekilde gelişmesine rehberlik etmek üzere birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Xi, Çin'in altyapı, sanayi, elektrik ve tarım gibi geleneksel alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanmak; sağlık hizmetleri, bilişim ve iletişim, yenilenebilir enerji gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliği aramak; ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğini derinleştirmek, ayrıca daha fazla Çinli işletmeyi Mısır'da yatırım ve iş yapmaya teşvik etmek üzere Mısır ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Mısır'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük rol oynamasını desteklediklerini belirten Xi, Çin'in Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS işbirliği mekanizması gibi çok taraflı platformlarda Mısır ile koordinasyon ve işbirliğini daha da güçlendirmeye, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ile evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunmaya, ayrıca uluslararası adalet ve hakkaniyetin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin müşterek çıkarlarını birlikte korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Sisi ise Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmekten ve Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sisi, Mısır'ın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeyi umduğunu ve bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Mısır'ın tek Çin ilkesini desteklediğini vurgulayan Sisi, Çin'in Taiwan, Hong Kong, Xizang ve insan hakları gibi temel çıkarlarıyla ilgili konulardaki tutumunu ve ulusal yeniden birleşme hedefini tam olarak gerçekleştirmesini kararlılıkla savunduklarını vurguladı.

Sisi, 2024 Mısır-Çin ortaklık yılının halklar arası etkileşimi artırmak, bilişim ve iletişim, yapay zeka, yeni enerji, gıda güvenliği ve finans gibi alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmek üzere iki ülke için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

İki taraf ayrıca Filistin- İsrail çatışması hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Filistin ile İsrail arasında yaşanan mevcut çatışmaların masum Filistinli siviller için ağır kayıplara mal olduğunu ve Gazze'deki insani durumun son derece vahim olduğunu belirterek, Çin'in bu durumdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Xi, savaşın bir an önce sona erdirilip ateşkes sağlanması, çatışmanın bölgesel barış ve istikrarı etkileyecek yayılım etkilerinin önüne geçilmesi ve daha ciddi bir insani krizin önlenmesinin şart olduğunu söyledi.

İki devletli formülün Filistin sorununun çözümü için temel çıkış yolu olduğunu vurgulayan Xi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını kararlılıkla desteklediklerini söyledi. Mısır'ın bölgedeki durumu yatıştırma ve insani yardım sağlama konusundaki önemli rolünü takdir ettiklerini belirten Xi, Çin'in Gazze'deki halka kendi kapasitesi dahilinde yardım sağlamaya devam etmek ve Filistin sorununun en kısa sürede tam, adil ve kalıcı şekilde çözülmesini teşvik etmek üzere Mısır'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çin'in Filistin meselesinde daima adaleti gözetmesini son derece takdir ettiklerini kaydeden Sisi, Gazze Şeridi'ndeki gerilimin bir an önce azaltılması için Çin ile yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

İki cumhurbaşkanı, görüşmenin ardından çeşitli alanlarda ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına nezaret etti. Anlaşmalar, Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşa edilmesinde işbirliğinin teşvik edilmesi planının yanı sıra bilim ve teknoloji inovasyonu, yatırım ve ekonomik işbirliği gibi çeşitli başlıkları kapsıyor.

İki taraf ayrıca, kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.