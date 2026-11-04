Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya\'ya gelecek

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'ya gelecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 6-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i özel temsilci olarak temsil edecek. Han, zirvenin ardından Türkiye ziyaretini tamamlayarak Gürcistan'a geçecek.
BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 6-12 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek ve ardından Gürcistan'a geçecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Han, Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katılacak.
Kaynak: Xinhua
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