Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artışı - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artışı

Çin\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artışı
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Çin'de elektrikli araç şarj noktası sayısı Temmuz'da 23,68 milyona ulaştı, yıllık artış %41,9.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araç şarj altyapısı hızla genişlemeye devam ederken, toplam şarj noktası sayısı temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artarak 23,68 milyona ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, halka açık şarj tesislerinin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 5,099 milyona yükseldi.

Özel şarj tesislerinin sayısı ise temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 artışla 18,58 milyona ulaştı.

Ulusal şarj altyapısı izleme ve hizmet platformundan elde edilen veriler, elektrikli araç satışlarındaki hızlı artışa paralel olarak Çin'in elektrikli araç şarj ağının da genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin bu ayın başlarında açıkladığı sektör verilerine göre, Temmuz 2026'da Çin'deki yeni enerjili araç satışları ilk kez aylık yeni otomobil satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu.

Verilere göre, yalnızca temmuz ayında yeni enerjili araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artarak 1,57 milyonu, satışları ise yüzde 23,7 artarak 1,56 milyonu aştı.

Yeni enerjili araç satışlarının hızla artmaya devam ettiği ülkede, artan talebi karşılamak için şarj ağının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız veriliyor.

Çin, Ekim 2025'te ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını geliştirmeye yönelik üç yıllık bir eylem planı açıkladı. Planda, 2027 sonuna kadar ülke çapında 28 milyon şarj tesisinden oluşan bir ağ kurulması ve halka açık şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) karbon emisyonlarının zirveye çıkarılmasına yönelik eylem planına göre Çin, 2030 yılına kadar yeni enerjili araçların toplam araç filosundaki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Artışı - Son Dakika

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