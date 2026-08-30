Çin'de Heyelan Sonrası İletişim Onarılıyor
Gyirong'da heyelandan etkilenen iletişim altyapısı yeniden faaliyete geçiriliyor.
GYIRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de telekomünikasyon sektörü, Gyirong ilçesindeki heyelandan etkilenen iletişim altyapısını yeniden faaliyete geçirmek ve acil durum iletişimini kesintisiz sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu ana kadar bir baz istasyonu yeniden devreye alınırken, üç yeni baz istasyonu kuruldu.
Kaynak: Xinhua
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