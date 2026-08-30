Çin'de Heyelan Sonrası İletişim Onarılıyor - Son Dakika
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Çin'de Heyelan Sonrası İletişim Onarılıyor

Çin\'de Heyelan Sonrası İletişim Onarılıyor
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Gyirong'da heyelandan etkilenen iletişim altyapısı yeniden faaliyete geçiriliyor.

GYIRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de telekomünikasyon sektörü, Gyirong ilçesindeki heyelandan etkilenen iletişim altyapısını yeniden faaliyete geçirmek ve acil durum iletişimini kesintisiz sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu ana kadar bir baz istasyonu yeniden devreye alınırken, üç yeni baz istasyonu kuruldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Acil Durum, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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