Çin\'de Heyelan Sonrası İletişim Onarılıyor

GYIRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de telekomünikasyon sektörü, Gyirong ilçesindeki heyelandan etkilenen iletişim altyapısını yeniden faaliyete geçirmek ve acil durum iletişimini kesintisiz sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede şu ana kadar bir baz istasyonu yeniden devreye alınırken, üç yeni baz istasyonu kuruldu.