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Çin'de Kış Balıkçılığı Festivali Başladı - Son Dakika
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Çin'de Kış Balıkçılığı Festivali Başladı

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Chagan Gölü'nde düzenlenen kış balıkçılığı temalı festival başladı. Festivalde yerel halk, buz tutmuş göldeki kuyularda balık avladı. Bu etkinlik, Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan bir gelenektir.

Çin\'de Kış Balıkçılığı Festivali Başladı
29.12.2023 - 14:47,
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

Kış balıkçılığı festivalinden çeşitli görüntüler

Kış balıkçılığı temalı festival Perşembe günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Chagan Gölü'nde başladı. Buradaki kış balıkçılığı Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan bir gelenek.

Festivalle birlikte buz tutmuş göldeki kış balıkçılığının altın sezonu da başlamış oldu. Festivalde yerel halk elleriyle kazdıkları kuyularda balık yakaladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jilin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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