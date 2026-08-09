Çin'de ÜFE Temmuz'da Yıllık %3,5 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de ÜFE Temmuz'da Yıllık %3,5 Arttı

Çin\'de ÜFE Temmuz\'da Yıllık %3,5 Arttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de temmuz ayı ÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 artış gösterirken, aylık %0,7 düştü.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazar günü açıkladığı verilere göre, ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Büroda görevli istatistikçi Dong Lijuan, aylık gelişmelerle ilgili analizi kapsamında, ithalat kaynaklı faktörlerin bazı sektörlerde fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Dong ayrıca yüksek sıcaklıklar, yoğun yağışlar ve tayfunlar gibi mevsimsel faktörlerin inşaat faaliyetlerini yavaşlatarak bazı sektörlerde fiyatların gerilemesine yol açtığını, endüstriyel dönüşüm ve tüketimdeki iyileşmenin ise diğer sektörlerde talebi artırarak fiyatları yükselttiğini ifade etti.

Pazar günü açıklanan verilerde enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksi ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de ÜFE Temmuz'da Yıllık %3,5 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:41:53. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de ÜFE Temmuz'da Yıllık %3,5 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.