Çin'den 2026-2030 İnsan Hakları Planı - Son Dakika
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Çin'den 2026-2030 İnsan Hakları Planı

Çin\'den 2026-2030 İnsan Hakları Planı
11.06.2026 14:52
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Çin, azınlıklar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin haklarını korumayı hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2026-2030 dönemine yönelik ulusal insan hakları eylem planını açıkladı. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından perşembe günü yayımlanan plana göre, önümüzdeki beş yıl boyunca etnik azınlıkların, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin hak ve çıkarları güvence altına alınacak.

2026 Küresel İnsan Hakları Yönetişimi Forumu'nun açılışında duyurulan planda, Çin'in önümüzdeki beş yılda insan haklarını korumak üzere yürüteceği çalışmalar ana hatlarıyla ortaya konuluyor.

Planda, tüm etnik grupların ortak refah ve kalkınmasının teşvik edilmesi başta olmak üzere etnik azınlıkların hak ve çıkarlarına vurgu yapılıyor.

Kadınların hak ve çıkarlarının korunmasına da dikkat çekilen planda, cinsiyet eşitliğine ilişkin temel ulusal politikanın sürdürülmesinin önemi vurgulanıyor.

Planda ayrıca çocukların, yaşlıların ve engellilerin hak ve çıkarlarının korunmasına da özel önem veriliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den 2026-2030 İnsan Hakları Planı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den 2026-2030 İnsan Hakları Planı - Son Dakika
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