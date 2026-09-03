Çin'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin İran bağlantılı gerekçelerle Çinli şirket ve vatandaşlara uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını istedi. Sözcü Huang Ling, Washington yönetiminin yanlış uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirterek, Pekin'in vatandaşlarının ve işletmelerinin meşru haklarını koruyacağını vurguladı.

Pekin yönetimi, ABD'nin, " İran'la bağlantılı oldukları" gerekçesiyle Çin vatandaşlarına ve şirketlerine getirdiği yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Huang, Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade ederek, defalarca itiraz etmelerine rağmen Washington yönetiminin İran ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Çinli şirketlere ve Çin vatandaşlarına birçok kez yaptırımlar getirdiğini belirtti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının, ilgili ülkeler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere uygunsuz şekilde müdahale ettiğini ve küresel enerji güvenliği ile arz istikrarını akamete uğrattığını savunan Huang, Washington yönetimine yanlış uygulamalarına son vererek yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

Huang, Çin'in vatandaşlarının ve işletmelerinin meşru hakları ile çıkarlarını koruyacağını sözlerine ekledi.

ABD'nin Çin'e İran bağlantılı yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Mayıs'ta İran'ın silah alımına aracılık ettikleri ve silah sistemlerine tedarik sağladıkları gerekçesiyle aralarında Çin merkezli Yushita Shanghai ve Hitex Insulation ile Hong Kong merkezli Hesin Industry ve Mustad Limited şirketlerinin olduğu 5 şirketi yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, aralarında Çin merkezli uydu şirketleri Chang Guang Satellite Technology, The Earth Eye ve MizarVision'ın olduğu 4 şirkete, İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki güçlerine saldırılarında kullanmak üzere uydu görüntüleri sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, 11 Mayıs'ta, İran Devrim Muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle aralarında Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK ve Max Honor International Trade'in olduğu 9 şirket ile 3 şahsı yaptırım listesine almıştı.

Söz konusu şirketlerin İran petrolünün deniz aşırı satışı için paravan işlevi gördükleri, satın aldıkları büyük miktarda petrolü, İran'ın "gölge filosu" olarak iddia edilen yaptırım altındaki tankerlerle Çin'e taşıdıkları iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Temmuz'da benzer bir iddiayla, İran petrolü ve petrokimya ürünlerini Çin'e ve Birleşik Arap Emirliklerine taşıdıkları gerekçesiyle 8 gemi şirketine yaptırım açıklamış, bunlardan 6'sının İran ham petrolünü Çin'e taşıdıkları ileri sürülmüştü.

Son olarak, ABD Hazine Bakanlığı, 30 Temmuz'da Çin merkezli Shanghai Wings International Logistics ve Shanghai Elite International Travel şirketleri ile onların yöneticisi Tang Şin'i, İran'ın Mahan Air hava yolu şirketi için yolcu bileti satışına ve Çin'den İran'a elektronik ihraç ürünlerinin taşınmasına aracılık ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı - Son Dakika

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