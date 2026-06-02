Çin'den ABD'ye Medya Baskısına Tepki

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sözde "karşılıklılık" gerekçesiyle, ABD'de yasal olarak çalışan Xinhua Haber Ajansı muhabirlerine siyasi baskı uygulamasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, New York Times gazetesinin, bir muhabirinin Çin'den sınır dışı edildiği yönündeki iddiası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Söz konusu gazeteci, Çin'de görev yaptığı sırada kişileri yanıltarak farkında olmadan röportaj vermelerini sağlamış ve böylelikle Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Medya Kuruluşlarının Daimi Temsilcilikleri ve Yabancı Gazetecilerin Haber Üretimi Yönetmeliği'ni ihlal etmiştir. Bu nedenle bu gazetecinin oturma izni yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iptal edilmiştir" dedi.

New York Times'ın Taiwanlı yetkililere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı söylemlerini yaymak için platform sunduğunu ve Çin'in Taiwan bölgesini açıkça "ülke" olarak nitelendirdiğini kaydeden Lin, bunun, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderdiğini belirtti.

Buna kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Lin, "New York Times, yanlış yolda ilerlemek yerine hatalarını düzeltmelidir" diye konuştu.

Lin, Çin ile ABD arasındaki medya meselesinin dayandığı gerçeklerin belli olduğuna dikkat çekerek, sorunun temel nedeninin ABD'nin tek taraflı sorun çıkarması ve medya ile ilgili konuları siyasallaştırması olduğunu vurguladı.

Ülkede yaşayan ve haber üreten yabancı gazetecilere her zaman kolaylık sağladıklarını belirten Lin, son yıllarda habercilik amacıyla Çin'e gelen pek çok ABD'li gazeteciye esneklik göstererek vize kolaylığı sağladıklarını, ABD'nin ise Çinli gazetecilerin başvurularını nadiren onaylandığını söyledi.

Lin, "ABD tarafı, medya konularında Çin ile varılan mutabakatı ciddiyetle uygulamalı ve ABD'de çalışan ve ikamet eden Çinli gazetecilerin meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almak üzere somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.