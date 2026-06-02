Çin'den ABD'ye Medya Baskısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD'ye Medya Baskısına Tepki

02.06.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin Xinhua muhabirlerine baskı uygulamasını kınadı, medya konularında işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin sözde "karşılıklılık" gerekçesiyle, ABD'de yasal olarak çalışan Xinhua Haber Ajansı muhabirlerine siyasi baskı uygulamasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, New York Times gazetesinin, bir muhabirinin Çin'den sınır dışı edildiği yönündeki iddiası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Söz konusu gazeteci, Çin'de görev yaptığı sırada kişileri yanıltarak farkında olmadan röportaj vermelerini sağlamış ve böylelikle Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Medya Kuruluşlarının Daimi Temsilcilikleri ve Yabancı Gazetecilerin Haber Üretimi Yönetmeliği'ni ihlal etmiştir. Bu nedenle bu gazetecinin oturma izni yasa ve yönetmeliklere uygun olarak iptal edilmiştir" dedi.

New York Times'ın Taiwanlı yetkililere "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı söylemlerini yaymak için platform sunduğunu ve Çin'in Taiwan bölgesini açıkça "ülke" olarak nitelendirdiğini kaydeden Lin, bunun, tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller gönderdiğini belirtti.

Buna kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Lin, "New York Times, yanlış yolda ilerlemek yerine hatalarını düzeltmelidir" diye konuştu.

Lin, Çin ile ABD arasındaki medya meselesinin dayandığı gerçeklerin belli olduğuna dikkat çekerek, sorunun temel nedeninin ABD'nin tek taraflı sorun çıkarması ve medya ile ilgili konuları siyasallaştırması olduğunu vurguladı.

Ülkede yaşayan ve haber üreten yabancı gazetecilere her zaman kolaylık sağladıklarını belirten Lin, son yıllarda habercilik amacıyla Çin'e gelen pek çok ABD'li gazeteciye esneklik göstererek vize kolaylığı sağladıklarını, ABD'nin ise Çinli gazetecilerin başvurularını nadiren onaylandığını söyledi.

Lin, "ABD tarafı, medya konularında Çin ile varılan mutabakatı ciddiyetle uygulamalı ve ABD'de çalışan ve ikamet eden Çinli gazetecilerin meşru hak ve çıkarlarını güvence altına almak üzere somut adımlar atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Medya Baskısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:57:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Medya Baskısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.