Çin'den Doğu Kalkanı 26 tatbikatına sert tepki, bölge tehlikeli girdaba sürükleniyor uyarısı - Son Dakika
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Çin'den Doğu Kalkanı 26 tatbikatına sert tepki, bölge tehlikeli girdaba sürükleniyor uyarısı

Çin\'den Doğu Kalkanı 26 tatbikatına sert tepki, bölge tehlikeli girdaba sürükleniyor uyarısı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya, ABD ve Avustralya'nın 8 Eylül'de başlayıp 24 Eylül'e kadar sürecek 'Doğu Kalkanı 26' tatbikatına kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Jiang, Japonya'nın askeri hedeflerini teşvik eden adımların bölgeyi tehlikeli bir girdaba sürükleyeceği uyarısında bulundu.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya, ABD ve Avustralya'nın düzenlediği ortak askeri tatbikata kesinlikle karşı olduklarını belirterek, Japonya'nın askeri hedeflerini teşvik eden adımların bölgeyi tehlikeli bir girdaba sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Jiang, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya'da 8 Eylül'de başlayan ve 24 Eylül'e kadar devam edecek olan "Doğu Kalkanı 26" adlı tatbikat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "kalkan" adı altında düzenlenen tatbikatın aslında stratejik saldırı silahlarının ileri konuşlandırılması anlamına geldiğini söyledi. Bunun diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarına zarar vermekle kalmayıp silahlanma yarışı ve askeri cepheleşme riskini de artırdığını belirten Jiang, tatbikatın bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Jiang, 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir ülke olarak Japonya'nın, Potsdam Bildirisi ve ülkenin barışçıl anayasası uyarınca saldırı silahları edinmesinin yasak olduğunu belirtti.

Jiang, buna karşın Japonya'nın son yıllarda söz konusu kısıtlamaları aşarak yalnızca savunmaya dayalı politikasından giderek uzaklaştığını ve uzun menzilli saldırı silahlarını aktif şekilde geliştirdiğini söyledi. Jiang, Japonya'nın yabancı ülkelerle gerçekleştirdiği ortak tatbikatları da "yeniden militarize olma" sürecini hızlandırmak için kullandığını belirtti.

Sözcü, "Japonya'nın askeri emellerini körükleyen her adım, bölgeyi tehlikeli bir girdaba sürüklemekten başka bir işe yaramayacak ve kaçınılmaz olarak bu sürece dahil olanlara zarar verecektir" dedi.

Sözcü, ilgili ülkelere diğer ülkelerin güvenlikle ilgili endişelerine saygı gösterme, yanlış uygulamalarını düzeltme ve somut adımlarla bölgesel barış ve istikrara olumlu katkıda bulunma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Doğu Kalkanı 26 tatbikatına sert tepki, bölge tehlikeli girdaba sürükleniyor uyarısı - Son Dakika

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