Çin'den Huangyan Dao için Yeni Koruma Kuralları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Huangyan Dao için Yeni Koruma Kuralları

Çin\'den Huangyan Dao için Yeni Koruma Kuralları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Huangyan Dao Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine yönelik yeni düzenlemeler yayımladı.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın yönetimine ilişkin yeni kuralları yayımladı. Bu, bölgedeki doğal ekosistemin çeşitliliği, istikrarı ve sürdürülebilirliğinin korunması açısından kilit önemde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallar çerçevesinde, ihlalleri yasalara uygun şekilde vakit geçirmeksizin soruşturup çözüme kavuşturmak üzere rutin bir devriye sistemi kurulacak. Kuralları ihlal edenler, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca hesap verecek.

Kurallar, cumartesi günü Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, Çin Sahil Güvenliği ve Hainan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa yayımlandı. Tüm tarafların sorumlulukları net şekilde belirlenirken, önemli sorunların çözümü için de bir koordinasyon mekanizması kuruldu.

Yönetim mekanizmalarına, koruma tedbirlerine ve yasal sorumluluklara odaklanan 16 maddelik bu düzenleme, koruma alanına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve sunuyor.

Kurallara göre, doğa koruma alanı sıkı koruma altına alınacak. Bu çerçevede, nadir deniz türlerine ve doğal ekosisteme zarar veren her türlü balıkçılık ve madencilik faaliyetinin yanı sıra mercan ve mercan resiflerinin toplanması ve dev istiridye avcılığına yönelik her türlü faaliyetin önceden izin alınmaksızın gerçekleştirilmesi yasaklanıyor.

Yasa ve yönetmeliklerde aksi belirtilmedikçe veya koruma ve yönetim amaçlı faaliyetler dışında, hiçbir kişi veya kuruluş koruma alanına giremeyecek.

Çin'in Zhongsha Qundao bölgesinde yer alan Huangyan Dao, eşsiz bir mercan resifi ekosistemine ve özel bir jeolojik yapıya sahip. Çok sayıda nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yapan bölge, biyoçeşitlilik ve nadir türler açısından zengin bir alan.

Çin, Eylül 2025'te Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kurulmasını resmen onayladı. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sansha kenti idaresi tarafından yönetilen koruma alanı, 3.523,67 hektarlık alanı kapsıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Huangyan Dao için Yeni Koruma Kuralları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
10:36
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım Özür videosu yayımladı
Tepki çeken seyyar satıcıdan geri adım! Özür videosu yayımladı
10:25
Pazarda ’seçmece’ tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı
10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:19:31. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den Huangyan Dao için Yeni Koruma Kuralları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.