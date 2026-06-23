Çin\'den Japonya\'ya Uyarı

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası topluma Japonya'da neo-militarizmin yükselişine karşı yüksek düzeyde teyakkuz halinde olma ve bu eğilimi durdurmak için kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Guo, salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi. Guo, Japonya'nın orta ve uzun menzilli güçlü saldırı silahları geliştirdiğini, ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini, bölge dışındaki ülkelerle sık temaslarda bulunduğunu, Öz Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet alanını genişlettiğini ve savaşa hazır bir operasyonel sistem oluşturduğunu belirtti.