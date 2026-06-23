Çin'den Japonya'ya Uyarı - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Uyarı

Çin\'den Japonya\'ya Uyarı
23.06.2026 15:40
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Çin, Japonya'nın neo-militarizmini durdurmak için uluslararası toplumun teyakkuzda kalmasını istedi.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası topluma Japonya'da neo-militarizmin yükselişine karşı yüksek düzeyde teyakkuz halinde olma ve bu eğilimi durdurmak için kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

Guo, salı günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Japonya'nın yeniden silahlanma sürecini tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi. Guo, Japonya'nın orta ve uzun menzilli güçlü saldırı silahları geliştirdiğini, ölümcül silah ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşettiğini, bölge dışındaki ülkelerle sık temaslarda bulunduğunu, Öz Savunma Kuvvetleri'nin faaliyet alanını genişlettiğini ve savaşa hazır bir operasyonel sistem oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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