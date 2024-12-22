Çin\'den Kanada\'ya Yaptırım Kararı

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Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tibet Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları sorunlarına dair çalışmalar yürüten Kanada'daki iki kuruluşa ve onlarla bağlantılı kişilere yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanada'da faaliyet yürüten Uygur İnsan Hakları Savunma Projesi ve Kanada Tibet Komitesi ile bu kuruluşlarla bağlantılı 20 kişiye yaptırım kararı alındı.

Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası hükümleri uyarınca uygulanacak yaptırımlar kapsamında söz konusu kuruluş ve şahısların menkul, gayrı menkul ve diğer mal varlıkları dondurulurken Çinli kişi ve kuruluşlarla her tür işbirliği ve alışveriş yasaklandı.

Ayrıca, yaptırım uygulanan kişilere Çin vizesi verilmeyeceği ve ülkeye girişlerinin engelleneceği kaydedildi.

Yaptırımlar, Kanada hükümetinin benzer yöndeki adımına karşılık niteliği taşıyor.

Ottawa yönetimi, 11 Aralık'ta, Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle aralarında eski Sincan Komünist Parti Sekreteri Çın Çüenguo ve eski Tibet Komünist Parti Sekreteri Vu Yingcie'nin olduğu 8 Çinli yetkiliye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.