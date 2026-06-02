Çin\'den Kongo\'ya Ebola Desteği

Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Ebola ile mücadelede acil yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti başta olmak üzere son Ebola salgınından etkilenen Afrika ülkelerine aktif destek sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, pazartesi günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin ile Afrika ülkelerinin iyi günde de kötü günde de birbirinin yanında duran kardeşler olduğunu belirterek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan yeni Ebola salgını nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade etti.

Lin, 2015 yılında Ebola ile mücadele eden üç Batı Afrika ülkesine sağladıkları kapsamlı desteği hatırlatarak, Kongo başta olmak üzere son salgından etkilenen ülkelere de aktif yardım sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Lin, "Bu amaçla Çin hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne acil insani yardım sağlama ve özellikle tıbbi hizmet ve destek sunmak üzere uzman ekipler gönderme kararı aldı" dedi.

Çin'in Afrika Birliği Komisyonu'na da destek sağladığını belirten Lin, salgınların önlenmesi ve kontrolü alanında işbirliği yürütüldüğünü, Afrika ülkelerinin salgınlarla mücadele kapasitesinin ortaklaşa güçlendirildiğini kaydetti.

Lin, "Biz burada konuşurken Çinli sağlık ekipleri sahada Afrika halkıyla omuz omuza hastalıkla mücadele ediyor" diyerek, Çin'in Ebola'nın üstesinden gelmek için Kongo ve diğer Afrika ülkeleriyle yakın temasını sürdüreceğini söyledi.

Lin ayrıca, "Uluslararası toplumu da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer Afrika ülkelerinin Ebola salgınını en kısa sürede yenmesine yardımcı olmak için daha somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Selahattin Demirtaş'ın son hali
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
