Çin\'den Küresel Güvenlik Vizyonu

31.05.2026 16:05
Meng, Çin'in küresel güvenlik ve yönetişim inisiyatiflerinin uluslararası zorluklara çözümler sunduğunu ifade etti.

SİNGAPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- 2026 Shangri-La Diyaloğu'na katılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu uzman heyetinin başkanı ve Çin Ulusal Savunma Üniversitesi profesörü Meng Xiangqing, Çin tarafından ortaya konulan Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin, uluslararası topluma küresel zorluklara yanıt verilmesi konusunda Çin bilgeliği ve Çin çözümleri sunduğunu söyledi.

Meng, cumartesi günü Singapur'da düzenlenen 2026 Shangri-La Diyaloğu'ndaki bir oturumda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasının hegemonizmin bölgesel güvenlik üzerindeki etkisi, artan nükleer çatışma riskleri, uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin ciddi şekilde aşınması ile küresel yönetişimde artan karmaşa gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Meng, Çin'in bu bağlamda ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu savunan Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaya koyduğunu ifade etti. Bu girişimlerin çok taraflılığı ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirten Meng, söz konusu girişimlerin küresel zorlukların ele alınmasına yönelik önemli fikirler ve çözümler sunduğunu söyledi.

Karmaşık küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Meng, tüm ülkelerin savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla koruması ve stratejik istikrarın siyasi temelini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Meng, militarizmin yeniden canlanmasına karşı dikkatli olunması ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ile savaş sonrası uluslararası düzenin korunması gerektiğini ifade etti.

Meng ayrıca tüm ülkelerin adil ve eşitlikçi bir küresel güvenlik yönetişimi sistemi oluşturmak amacıyla kapsayıcı yönetişimi aktif şekilde ilerletmesi, silah kontrolü konusunda uzlaşıyı güçlendirmesi ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ile silahsızlanma rejimini koruması gerektiğini söyledi. Yeni teknolojilerden kaynaklanan risklerin proaktif şekilde yönetilmesi gerektiğini belirten Meng, askeri alanda bir "düzenleme boşluğu" oluşmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

Meng, "Tüm ülkelerin el ele vererek gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesini ve küresel stratejik istikrara pozitif enerji katmasını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

