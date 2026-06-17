Çin'den Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı

Çin\'den Ortadoğu\'da Ateşkes Çağrısı
17.06.2026 13:05
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da ateşkes ve güvenlik için iş birliği yapılmasını istedi.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da ateşkese kararlılıkla bağlı kalma yönünde çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara aynı doğrultuda çalışma ve bölgede sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin temellerini atma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu resmi rapor, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından aynı gün yayımlandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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