Çin\'den Ortadoğu\'ya Barış Çağrısı

24.03.2026 14:50
Çin, Ortadoğu'daki savaşa son vermek için diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, uluslararası topluma, barışa olan bağlılığı sürdürme, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik etme ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında diplomatik yollara geri dönülmesi yönünde çaba gösterme çağrısında bulundu.

Zhai bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, görüşmeler sırasında bölge ülkelerine Çin'in tutumunu ayrıntılı olarak aktardığını söyledi.

Ülkenin tutumunu altı ana başlık altında açıklayan Zhai ilk olarak bu savaşın aslında hiç başlamamış olması gereken bir savaş olduğunu vurguladı. Ortadoğu halklarının barış ve istikrar istediğini, ancak ABD ve İsrail'in, İran-ABD müzakerelerinin son turunun devam ettiği sırada beklenmedik şekilde başlattıkları savaşla tüm diplomatik çabaları boşa çıkardığını ifade eden Zhai, barış yanlısı herkes için son derece üzücü olan bu durumun, hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Zhai ikinci olarak ise söz konusu krizin ayrıntılarının son derece açık olduğunu söyledi. ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın İran'a saldırı düzenlediğini hatırlatan Zhai, bunun, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini belirtti. Bu tür eylemlere kararlılıkla karşı çıkıp, bu eylemleri kınadıklarını yineleyen Zhai, krizin çözümüne ilişkin her türlü görüşmenin, çatışmanın temel nedeninin ve tüm boyutlarının anlaşılmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Zhai üçüncü olarak da silahlı çatışmaların yayılması ve tırmanmasını önlemek üzere çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Zhai, Ortadoğu'daki güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde zedeleyen savaşın, küresel ekonomi, enerji ve deniz taşımacılığı hatlarının güvenliğine ağır darbe indirdiğini ve tüm ülkelerin refahını tehdit ettiğini kaydetti. Zhai, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinin, kendi hatalarından kaynaklanmayan bir felaketin sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığını söyledi. Askeri çatışmalarda hiçbir şekilde sivillerin korunmasına yönelik kırmızı çizginin aşılmaması, enerji tesisleri, ekonomik ve geçim kaynaklarıyla ilgili tesisler gibi askeri olmayan hedeflere saldırı düzenlenmemesi ve Hürmüz Boğazı gibi uluslararası deniz taşımacılığı hatlarının güvenliğine zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Zhai, sivillere ve askeri olmayan hedeflere ayrım gözetmeksizin düzenlenen tüm saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Zhai dördüncü olarak önceliğin, ateşkesin bir an önce sağlanması olduğuna dikkat çekti. Bu savaşın boyutu, şiddeti ve süresi bakımından geçen yılki 12 Gün Savaşı'na göre daha geniş çaplı ve daha şiddetli olduğunu ve daha uzun sürdüğünü hatırlatan Zhai, Ortadoğu'da zaten fazlasıyla kargaşa yaşandığını dile getirdi. Bölge ülkeleri ve halklarının, barış ve huzurdan başka bir talepleri olmadığına işaret eden Zhai, ilgili tarafların derhal askeri eylemlerine son verip, durumun daha da kötüye giderek kontrolden çıkmasını önlemesi gerektiğini belirtti.

Beşinci olarak temel çözümün diyalog ve müzakerede yattığını kaydeden Zhai, hem geçmişteki hem de günümüzdeki örneklerin gösterdiği üzere anlaşmazlık ve ihtilafların tek çözümünün diyalog ve müzakere olduğunu, temel sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini ve güç kullanımının asla ilk tercih olmaması gerektiğini vurguladı. Zhai, uluslararası topluma barışa olan bağlılığını sürdürme, barış görüşmelerini aktif olarak teşvik etme ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında diplomatik yollara geri dönülmesi yönünde çaba gösterme çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Zhai altıncı olarak ise tek taraflılığa kararlılıkla karşı çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Güçlü olmanın, haklı olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Zhai, büyük bir ülkenin, askeri gücünü kullanarak diğer ülkelere keyfi saldırılar düzenlememesi gerektiğini söyledi. Zhai, uluslararası toplumun, uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme ve dünyayı güçlünün güçsüzü ezdiği bir ortama geri döndürme girişimlerine hep birlikte karşı çıkması gerektiğini belirtti. Zhai, BM'nin, arabuluculuğun ana kanalı olarak işlev görmesi ve ilgili taraflar arasında güvenin tesis edilmesi, farklılıkların giderilmesi ve müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

