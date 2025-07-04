Çin'den Ukrayna'da Barış Mesajı

BERLİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizinin çözümü için her zaman barış görüşmelerinden yana olduklarını ve tüm tarafların kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe günü Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Çin'in Ukrayna krizine yönelik tutumunun açık ve tutarlı olduğunu vurguladı.

Wang, bu doğrultuda barış görüşmelerinde ısrar ettiklerini, çatışmanın taraflarına ölümcül silah sağlamadıklarını ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere sivil ya da askeri amaçlarla kullanılabilen çift kullanımlı ürünler konusunda sıkı bir ihracat kontrolü uyguladıklarını vurguladı.

Çin'in yalnızca uluslararası sorumluluklarını yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşmiş Milletler bünyesinde Brezilya ve diğer Küresel Güney ülkeleriyle birlikte "Barışın Dostları" grubunu kurarak ateşkes ve çatışmanın sona erdirilmesi yönünde çabaları teşvik ettiğini belirten Wang, tarafsız ve adil duruşlarının uluslararası toplumda geniş kabul gördüğünü ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in defalarca vurguladığı gibi karmaşık sorunların basit çözümleri olmadığını hatırlatan Wang, ilgili tarafların duruşlarında şu an büyük farklılıklar olmasına karşın, müzakerenin savaşmaktan daha iyi olduğunu ifade etti.

Wang geçtiğimiz yüzyıllardaki Avrupa tarihinin, durum ne kadar karmaşık olursa olsun barış ve uzlaşma kapısının asla kapanmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Wang, tüm tarafların kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşması imzalaması, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa etmesi ve en kısa sürede Avrupa'da kalıcı barış ve istikrar sağlaması yönünde yapıcı rol oynamasından memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.