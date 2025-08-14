Çin\'den UNRWA\'ya Destek Anlaşması

AMMAN, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) katkıda bulunmak üzere ajansla anlaşma imzaladı. Çin, uluslararası topluma da Gazze'deki savaştan dolayı "ayakta kalma mücadelesi" veren ve ciddi fon açığıyla karşı karşıya olan UNRWA'ya desteklerini sürdürme çağrısında bulundu.

Çin'in yıllık bağış programı çerçevesinde gerçekleştirilen katkı anlaşması, Çin'in Filistin Devleti Ofisi Başkanı Zeng Jixin ile UNRWA Ortaklıklar Direktörü Kerim Emir arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da imzalandı.

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mülteciye insani yardım sağlama konusunda "vazgeçilmez" bir rol oynadığına dikkat çeken Zeng, Çin'in Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana yıllık bağışlarını artırdığını, bölgeye tıbbi malzeme ve benzer yardımlarda bulunduğunu söyledi.

"Çin, uluslararası toplumu UNRWA'ya desteklerini sürdürmeye çağırıyor" diyen Zeng, çatışmaların sona erdirilmesi ve iki devletli çerçevede adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

İsrail'in, 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği saldırılara UNRWA'nın çok sayıda çalışanının katıldığı yönünde suçlamalarda bulunmasının ardından, birçok önemli bağışçı ülkenin katkılarını askıya alması nedeniyle UNRWA, büyük bir finansman kriziyle karşı karşıya kaldı. Birçok bağışçının daha sonra yeniden fon sağlamaya başlamasına karşın UNRWA hala "çok büyük" mali zorluklarla boğuştuğunu bildiriyor.

UNRWA'nın İletişim Direktörü Juliette Touma, Gazze'de İsrail saldırılarının sürdüğü bir ortamda ajansın "ayakta kalma mücadelesi" verdiğini ve savaşın başlamasından bu yana en az 340 personelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Çin, Filistinli mültecilerin ve UNRWA'nın her zaman yanında oldu. Çin'in katkılarını her zaman memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Touma, desteklerinden dolayı Çin'e teşekkür etti.