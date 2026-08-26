Çin'den Yapay Zeka İçin 200 Standart - Son Dakika
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Çin'den Yapay Zeka İçin 200 Standart

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Çin, yapay zeka sektörünün gelişimi için yaklaşık 200 temel standart geliştirdi.

Video Biçimi: 1080 x 1920 25.0fps MP4

Dosya Boyutu: 17.91 MB

HABER: Çin, yapay zeka sektörüne yönelik yaklaşık 200 temel standart geliştirdi

TARİH: 26 Ağustos 2026

UZUNLUK: 00: 00: 24

YER: Beijing, Çin

KATEGORİ: Teknoloji

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Robotların koşu yaptığı görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, yapay zeka sektörünün sağlam ve kurallı gelişimini sağlamak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 200 temel standart oluşturduğunu bildirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, yapay zeka sektörünün sağlam ve kurallı gelişimini sağlamak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 200 temel standart oluşturduğunu bildirdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin çarşamba günü Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında yapay zekayı; araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, imalat ve kalite kontrolün yanı sıra işletme ve bakım da dahil olmak üzere tüm zincire büyük ölçüde entegre ettiklerini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yapay Zeka İçin 200 Standart - Son Dakika

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