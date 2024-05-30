Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile Görüştü

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, 2024'ün Çin ve BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yılı olduğunu hatırlatarak, stratejik ve uzun vadeli bir bakışla, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın başarısını hedeflediklerini belirtti.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişiminin yüksek kaliteli inşasını birlikte gerçekleştirmek üzere BAE ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade eden Şi, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumu güçlendirmeyi, Çin-BAE Yüksek Düzeyli Yatırım İşbirliği Komitesinin kurulmasından istifade ederek ikili işbirliğinde yeni ilerlemeler kaydetmeyi istediklerini dile getirdi.

Şi, ticaret, enerji, altyapı ve diğer alanlardaki mevcut işbirliğini perçinlemeyi ve bilgi teknolojileri, yapay zeka, dijital ekonomi ile yeni enerji gibi yüksek teknoloji alanlarında işbirliğini genişletmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Çin lideri ayrıca, kanun koruma ve güvenlik alanlarında da işbirliğini artıracaklarını sözlerine ekledi.

Çok kutuplu dünya ve "Küresel Güney"

Günün dünyasında çok kutupluluğa gidişin kaçınılmaz olduğuna işaret eden Şi, çok kutupluluğun, farklı uygarlıklar, sistemler ve yönetimlerin barış içinde bir arada yaşamasını gerektirdiğinin altını çizdi.

Şi, Orta Doğu'nun, gelişmekte olan dünyanın önemli bir parçasını oluşturduğuna ve çok kutupluluğun önemli bir gücü olduğuna dikkati çekti.

Çin'in, bölge ülkelerinin kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, birlik, özerklik, barışçı uzlaşma ilkelerini benimseyerek farklılıklarını iletişim ve istişare yoluyla çözmekte ısrar etmesini ve kendi geleceklerini ellerine almasını desteklediğini vurgulayan Şi, Çin'in BAE ve diğer Arap ülkeleri ile ikinci Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'ni düzenlemeye ve "ortak geleceği paylaşan topluluk" hedefi doğrultusunda birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Şi, BAE ile de kapsamlı stratejik ortaklığı sürdürmeyi ve "Küresel Güney" ülkelerinin ortak çıkarlarını birlikte savunmaya devam etmeyi istediklerinin altını çizdi.

Liderler, Gazze'deki krizi ele aldı

İki lider, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kriz ve Filistin sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Şi, en önemli önceliğin derhal ateşkesin sağlanarak çatışmaya son verilmesi ve insani krizin hafifletilmesi olduğunu kaydederek, uluslararası toplumun Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde müzakerelerle en erken vakitte çözülmesini desteklemesi gerektiğine işaret etti.

Konuk lider en-Nehyan ise Çin ve Arap ülkelerinin Filistin sorununda aynı tutuma sahip olduğu, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümü birlikte teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Arap ve Körfez ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğine ve derinleştiğine dikkati çeken en-Nehyan, BAE'nin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini, Çin'i diplomatik öncelik olarak değerlendirdiğini, uzun dönemli ve güvenilir stratejik bir ortak olarak gördüğünü kaydetti.

En-Nehyan, Çin ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yılı vesilesiyle ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, bilim, teknoloji, eğitim ve insani bilimler alanlarında işbirliğini genişletmeyi ve derinleştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından Çin ile BAE arasında, yatırım, Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası, bilimsel ve teknoloji, nükleer enerjinin barışçı kullanımı, Çince öğrenimi, kültür turizmi ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.