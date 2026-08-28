Çin Dijital Yayıncılık Sektörü Büyüyor

JİNAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de dijital yayıncılık sektörü 2025 yılında, yapay zekanın içerik üretimini yeniden şekillendirmesi ve dijital kültürel ürünlerin yurtdışı pazarlarda giderek daha fazla ilgi görmesiyle büyümesini sürdürdü.

Çin dijital yayıncılık sektörüne ilişkin perşembe günü yayımlanan yıllık rapora göre, sektörde 2025 yılında önceki yıla göre yüzde 7,51 artışla 1,88 trilyon yuan (yaklaşık 277 milyar ABD doları) gelir elde edildi.

Rapora göre, konu planlamasından birçok dilde çeviriye, içerik incelemesinden öneri ve dağıtıma kadar uzanan uygulamalarla yapay zeka, yayıncılık sektörüne giderek daha fazla entegre ediliyor.

Bazı geleneksel yayınevleri de profesyonel olarak gözden geçirilmiş ve incelenmiş içeriklerini, yapay zeka destekli soru-cevap hizmetleri ve veritabanı abonelikleri gibi yeni bilgi hizmetlerine dönüştürüyor.

Çin Basın ve Yayın Akademisi Dijital Yayıncılık Enstitüsü Müdürü Wang Biao, yayıncılık sektöründe 2025 yılından bu yana destekleyici araç olmaktan çıkan yapay zeka uygulamalarının, üretim sürecinin önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Rapora göre, Çin'in dijital kültürel ürünleri yurtdışında da giderek daha fazla ilgi görürken, çevrimiçi edebiyat, video oyunları, çevrimiçi filmler ve diziler, ülkenin kültürel ihracatının ana itici güçleri olarak öne çıkıyor.

Çin'de geliştirilen video oyunlarının yurtdışı satışlarından elde edilen gelir 2025 yılında 20 milyar ABD dolarını aşarak, üst üste üçüncü yılda da çift haneli büyüme kaydetti.

Çevrimiçi edebiyattan uyarlanan kısa video ve mini dizi sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 12.000'i aştı. Aynı dönemde, yurtdışı piyasasına sürülen Çin mini dizileriyle ilgili 300'den fazla uygulama dünya genelinde 1,2 milyardan fazla indirildi.

Wang, sektör politikalarını güçlendirmek, yayıncılık alanında yetenekleri geliştirmek, dijital yayıncılık standartlarını iyileştirmek ve telif hakkı yönetişimini ilerletmek amacıyla 2025 yılında alınan önlemlerin, sektörün yüksek kaliteli gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.