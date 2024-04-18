Çin Dışişleri Bakanı: ABD için uluslararası hukukta istisna yok

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CAKARTA, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet açısından ABD için herhangi bir istisna ya da ayrıcalığın söz konusu olmadığını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapılmasında BM'nin rolüne ilişkin soru üzerine, Gazze'de altı aydır devam eden çatışmalarda 21. yüzyılda ender görülen bir insanlık trajedisinin yaşandığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası toplumun çağrılarına kulak vererek Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin karar tasarılarını sürekli gündeme getirdiğini hatırlatan Wang, tasarıların ABD tarafından defalarca veto edildiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de derhal ateşkes talep eden 2728 sayılı kararı kısa süre önce kabul ettiğini hatırlatan Wang, ABD'nin bu kez uluslararası ahlaki ilkelere karşı durmayı sürdürmeye cesaret edemeyerek çekimser kalmayı seçtiğini, ancak yine de kararın "bağlayıcı olmadığını" ileri sürdüğünü kaydetti.

Wang, ABD'nin bu beyanının dünyayı hayrete düşürdüğünü ve hegemonyacı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bakan, dünyanın kolektif güvenlik mekanizmasının merkezinde yer alan Güvenlik Konseyi'nin birtakım ülkeler tarafından jeopolitik amaçlarla hiçbir şekilde manipüle edilmemesi yahut hegemonya veya güç siyaseti arayışı için bir sahne işlevi görmemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, BM Güvenlik Konseyi kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet açısından ABD için herhangi bir istisna ya da ayrıcalığın söz konusu olmadığını belirtti.

Bakan, ABD'nin uzun süredir devam eden üstünlük kompleksinden vazgeçip, Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olarak üzerine düşen uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek, 2728 sayılı kararı desteklemek ve Filistin halkını ıstıraptan kurtarmak için Gazze Şeridi'nde en kısa sürede tam ateşkes sağlamak üzere diğer üye ülkelerle birlikte çalışması temennisinde bulundu.