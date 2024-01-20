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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Brezilya'da Gelişmekte Olan Ülkelerin Temsilini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Brezilya'da Gelişmekte Olan Ülkelerin Temsilini Vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Brezilya ziyaretinde, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası alandaki söylem gücünün ve küresel yönetimdeki temsilinin artırılması gerektiğini vurgulayan mesajları öne çıktı. Vang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya gelerek, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkeleri olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Çin ve Brezilya arasındaki ilişkilerin küresel bir etki gösterdiği ve gelişmekte olan ülkelerin sesini ve temsilini artırmak için birlikte çalışmaya hazır oldukları ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Brezilya\'da Gelişmekte Olan Ülkelerin Temsilini Vurguladı
20.01.2024 - 20:27,  Güncelleme: 20:29
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Brezilya ziyaretinde, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası alandaki söylem gücünün ve küresel yönetimdeki temsilinin artırılması gerektiğini vurgulayan mesajları öne çıktı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Bakan Vang, ziyaretinde, mevkidaşı Mauro Vieira'nın yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Vang, Viera ile görüşmesinde, "Dünyanın yeni bir çalkantı ve dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde Çin ve Brezilya, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkeleri ve doğu yarım küre ile batı yarım kürenin yükselen ekonomilerinin temsilcileri olarak aralarındaki birliği ve işbirliğini güçlendirerek küresel sorunlara birlikte yanıt vermeli." ifadelerini kullandı.

İki bakanın başkanlığındaki heyetler arasında yapılan Brezilya-Çin 4. Stratejik Diyalog Toplantısı'nda taraflar, iki ülke ilişkilerinin, ikili bağların kapsamını aşan artan küresel bir etki gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her iki taraf, Birleşmiş Milletler, G20, BRICS ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki stratejik eşgüdümü güçlendirerek, gelişmekte olan ülkelerin sesini ve temsilini artırmak, yükselen piyasaların ortak çıkarlarını güvenceye almak için birlikte çalışmaya hazırdır."

Toplantıda, "iki ülkenin, küresel yönetimin doğru yönde gelişmesi, eşitlik ve düzene dayalı çok kutuplu bir dünyanın, daha açık ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesi için ortak çaba göstermesi gerektiği" kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Vang ile görüşmesinde, iki ülkenin çok sayıda önemli sorunda yüksek düzeyde mutabakat içinde olduğuna işaret etti.

Lula da Silva, "Brezilya ve Çin, küresel yönetimin iyileştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin kolektif etkisinin ve uluslararası söylem gücünün artırılması için el ele vermelidir." ifadesini kullandı.

Çin ve Brezilya'nın, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika ile oluşturduğu BRICS Topluluğu, bu yılın başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın katılımıyla 10 ülkeye genişlemişti.

Kaynak: AA
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