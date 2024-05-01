Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'in yeni enerji sektörüne yönelik hatalı suçlamaları bırakmaya çağırdı

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BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi hatalı "kapasite fazlası" söylemini yaymayı ve adil olmayan ve piyasa dışı yöntemlerle Çin'in yeni enerji sektörünün peşine düşmeyi bırakmaya çağırdı.

Lin, söz konusu açıklamayı Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı.

Lin, "Çin'in kapasite fazlası" suçlamasının ekonomik bir tartışma gibi görünmekle birlikte, gerçekte yanlış mantık üzerine inşa edildiğini belirtti.

Tüm ülkelerin kendi göreli avantajlarına uygun ürünler üretip ihraç ettiğini ve bunun uluslararası ticaretin doğasında bulunduğunu kaydeden Lin, "Eğer bir ülke kapasite fazlası ile suçlanır ve iç talepten fazla üretim yaptığında kapasiteyi azaltması istenirse, o zaman ülkeler ne ile ticaret yapacak?" diye sordu.

Lin, "Çin yapımı elektrikli araçların yüzde 12'sinin ihraç edilmesine kapasite fazlası derseniz, o zaman ürettiği otomobillerin yüzde 80'ini ihraç eden Almanya, yüzde 50'sini ihraç eden Japonya ve yüzde 25'ini ihraç eden ABD'ye ne diyeceksiniz? Bu daha ciddi bir kapasite fazlası sayılmaz mı?" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın istatistiklerine göre, karbon nötr olmak için dünyada 2030 yılına kadar 45 milyon yeni enerjili araca ihtiyaç duyulacağını ve bunun da 2022 yılındaki talebin 4,5 katına tekabül ettiğini belirten Lin, "Küresel kapasite pazar talebinin çok altındayken buna nasıl 'kapasite fazlası' denebilir?" diye konuştu.

ABD'nin "kapasite fazlası" suçlamasının ekonomik sağduyuya ve sektör verilerine aykırı olduğunu çok iyi bilmesine rağmen Çin'e bu damgayı vurmaya devam ettiğini dile getiren Lin, ABD'nin "Çin'in kapasite fazlası" iddiasının piyasa dinamiklerine dayanılarak varılan bir sonuç olmadığını, bunun aksine, algıları manipüle etmeye ve ticareti siyasallaştırmaya yönelik kurgulanmış bir söylem olduğunu vurguladı.

Gerçek amacın Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını yavaşlatmak ve Çin'i meşru kalkınma hakkından mahrum bırakmak olduğunu söyleyen Lin, "Çin'in kapasite fazlası" diye bir durumun söz konusu olmadığını, ancak ABD'nin özgüven eksikliğinden ve Çin'e yönelik karalamalarından kaynaklanan bir kaygı fazlasının bulunduğunu ifade etti.

ABD'nin Çin ekonomisini kontrol altına almayı ya da Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemesini engellemeyi amaçlamadığını belirttiğini hatırlatan Lin, "ABD'yi bu sözlerine uygun davranmaya ve 'kapasite fazlası' söylemini yaymayı, adil olmayan ve piyasa dışı yöntemlerle Çin'in yeni enerji sektörünün peşine düşmeyi ve yeşil dönüşüm ve kalkınmayı gerçekleştirmeye yönelik küresel çabaları engellemeyi bırakmaya çağırıyoruz" dedi.