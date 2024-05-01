Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'in yeni enerji sektörüne yönelik hatalı suçlamaları bırakmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'in yeni enerji sektörüne yönelik hatalı suçlamaları bırakmaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi hatalı 'kapasite fazlası' söylemini yaymayı ve adil olmayan ve piyasa dışı yöntemlerle Çin'in yeni enerji sektörünün peşine düşmeyi bırakmaya çağırdı. Lin, ABD'nin 'kapasite fazlası' suçlamasının ekonomik sağduyuya ve sektör verilerine aykırı olduğunu belirtti.

01.05.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'yi hatalı "kapasite fazlası" söylemini yaymayı ve adil olmayan ve piyasa dışı yöntemlerle Çin'in yeni enerji sektörünün peşine düşmeyi bırakmaya çağırdı.

Lin, söz konusu açıklamayı Salı günü düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı.

Lin, "Çin'in kapasite fazlası" suçlamasının ekonomik bir tartışma gibi görünmekle birlikte, gerçekte yanlış mantık üzerine inşa edildiğini belirtti.

Tüm ülkelerin kendi göreli avantajlarına uygun ürünler üretip ihraç ettiğini ve bunun uluslararası ticaretin doğasında bulunduğunu kaydeden Lin, "Eğer bir ülke kapasite fazlası ile suçlanır ve iç talepten fazla üretim yaptığında kapasiteyi azaltması istenirse, o zaman ülkeler ne ile ticaret yapacak?" diye sordu.

Lin, "Çin yapımı elektrikli araçların yüzde 12'sinin ihraç edilmesine kapasite fazlası derseniz, o zaman ürettiği otomobillerin yüzde 80'ini ihraç eden Almanya, yüzde 50'sini ihraç eden Japonya ve yüzde 25'ini ihraç eden ABD'ye ne diyeceksiniz? Bu daha ciddi bir kapasite fazlası sayılmaz mı?" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın istatistiklerine göre, karbon nötr olmak için dünyada 2030 yılına kadar 45 milyon yeni enerjili araca ihtiyaç duyulacağını ve bunun da 2022 yılındaki talebin 4,5 katına tekabül ettiğini belirten Lin, "Küresel kapasite pazar talebinin çok altındayken buna nasıl 'kapasite fazlası' denebilir?" diye konuştu.

ABD'nin "kapasite fazlası" suçlamasının ekonomik sağduyuya ve sektör verilerine aykırı olduğunu çok iyi bilmesine rağmen Çin'e bu damgayı vurmaya devam ettiğini dile getiren Lin, ABD'nin "Çin'in kapasite fazlası" iddiasının piyasa dinamiklerine dayanılarak varılan bir sonuç olmadığını, bunun aksine, algıları manipüle etmeye ve ticareti siyasallaştırmaya yönelik kurgulanmış bir söylem olduğunu vurguladı.

Gerçek amacın Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasını yavaşlatmak ve Çin'i meşru kalkınma hakkından mahrum bırakmak olduğunu söyleyen Lin, "Çin'in kapasite fazlası" diye bir durumun söz konusu olmadığını, ancak ABD'nin özgüven eksikliğinden ve Çin'e yönelik karalamalarından kaynaklanan bir kaygı fazlasının bulunduğunu ifade etti.

ABD'nin Çin ekonomisini kontrol altına almayı ya da Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemesini engellemeyi amaçlamadığını belirttiğini hatırlatan Lin, "ABD'yi bu sözlerine uygun davranmaya ve 'kapasite fazlası' söylemini yaymayı, adil olmayan ve piyasa dışı yöntemlerle Çin'in yeni enerji sektörünün peşine düşmeyi ve yeşil dönüşüm ve kalkınmayı gerçekleştirmeye yönelik küresel çabaları engellemeyi bırakmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'in yeni enerji sektörüne yönelik hatalı suçlamaları bırakmaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:28:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi Çin'in yeni enerji sektörüne yönelik hatalı suçlamaları bırakmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement