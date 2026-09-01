Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun: Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarımız korunmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun: Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarımız korunmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun: Venezuela\'daki yasal hak ve çıkarlarımız korunmalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile Venezuela arasındaki yeni petrol anlaşmasının Çin'in Venezuela'daki yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guo, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunmasının şart olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, ABD ile Venezuela arasındaki yeni bir petrol anlaşmasının, Çin'in Venezuela'da bulunan yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Çin her zaman ülkeler arasındaki ilişkilerin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesini savunmaktadır" dedi.

Guo, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Çin-Venezuela işbirliğinin, uluslararası hukukun ve her iki ülkenin yasalarının koruması altında olduğunu vurgulayan Guo, Çin'in Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarının korunmasının şart olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Venezuela, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun: Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarımız korunmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:40
Taraftar yeni transferi bekliyordu Karşılarına çıkan isim şoke etti
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:52:42. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun: Venezuela'daki yasal hak ve çıkarlarımız korunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement