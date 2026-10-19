Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'ü aştı - Son Dakika
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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'ü aştı

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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3\'ü aştı
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Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 büyüyerek ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük artışı geride bıraktı. Ülke, ilk üç çeyrekte yüzde 4,6 büyüme kaydederken ocak-eylül döneminde yaklaşık 107,11 trilyon yuan üretim gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Bu, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 4,3'lük orana göre artış anlamına geliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, ocak-eylül döneminde yaklaşık 107,11 trilyon yuan (yaklaşık 15,94 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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