Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,5 büyüdü, ikinci çeyrekteki yüzde 4,3\'ü aştı

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Bu, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 4,3'lük orana göre artış anlamına geliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi ilk üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 büyüdü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, ocak-eylül döneminde yaklaşık 107,11 trilyon yuan (yaklaşık 15,94 trilyon ABD doları) değerinde üretim gerçekleştirdi.