Çin Hava Kuvvetleri Mısır'daki hava gösterisine savaş ve nakliye uçaklarıyla katılıyor - Son Dakika
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Çin Hava Kuvvetleri Mısır'daki hava gösterisine savaş ve nakliye uçaklarıyla katılıyor

Çin Hava Kuvvetleri Mısır\'daki hava gösterisine savaş ve nakliye uçaklarıyla katılıyor
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Çin Hava Kuvvetleri, 8-10 Eylül'de Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenecek uluslararası havacılık gösterisine savaş uçakları, erken uyarı ve yakıt ikmal uçakları ile helikopterler gönderecek. Gösteri, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 70. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

BEİJİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin Hava Kuvvetleri, 8-10 Eylül tarihlerinde Mısır'da düzenlenecek uluslararası havacılık gösterisine çok sayıda askeri hava aracı ile katılacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun pazar günü yaptığı açıklamaya göre Çin Hava Kuvvetleri, El Alameyn Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilecek gösteriye savaş uçakları, havadan erken uyarı uçakları, yakıt ikmal uçakları ve helikopterler gönderecek.

İlki 2024 yılında düzenlenen El Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında gerçekleştirilen ilk hava gösterisine de askeri uçaklarıyla katılan Çin, çok sayıda J-10 savaş uçağı ve Çin yapımı büyük nakliye uçağı Y-20 ile gösteri uçuşları gerçekleştirmişti.

Çin ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle iki ülke arasında çok sayıda etkinlik gerçekleştiriliyor. İki ülkenin hava kuvvetleri, geçen ay Mısır'da "Medeniyetin Kartalları-2026" adlı ortak tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Hava Kuvvetleri Mısır'daki hava gösterisine savaş ve nakliye uçaklarıyla katılıyor - Son Dakika

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