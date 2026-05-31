Çin, Huangyan Dao'da Devriye Faaliyetleri Başlattı - Son Dakika
31.05.2026 14:55
Çin, Huangyan Dao çevresindeki karasularında ve hava sahasında devriye görevleri yapıyor.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında hazırlık devriyelerine çıktı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, komutanlığa bağlı birliklerin mayıs ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasuları ve hava sahasında hazırlık amaçlı devriyelerini artırdığı belirtildi.

Her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir önlem işlevi gören bu tür devriyelerin, Çin'in toprak egemenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

