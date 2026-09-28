Çin ile ABD, Ticaret Kurulu kurulması ve 30 milyar dolarlık vergi indiriminde uzlaştı

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin sekizinci turunda pozitif bir uzlaşıya varıldığı belirtilerek, bunun iki ülke liderlerinin görüşmesinde alınan ekonomik ve ticari kararlara katkı sağladığı bildirildi.

İstişarelerin son turu 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'nin New York kentinde ve başkenti Washington DC'de gerçekleştirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre iki taraf, Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması kapsamında Ticaret Kurulu kurma konusunda anlaştı. Konsey temel olarak ikili ticaretin optimizasyonuna odaklanacak.

Bakanlık, Ticaret Kurulu'nun, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının artırılması, ekonomik ve ticari sorunların ise azaltmasına yönelik önemli bir platform işlevi göreceğini ve kurumsal güvence sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Çin ve ABD'nin, kurul çerçevesinde çok sayıda istişare turu gerçekleştirdiği ve bu istişarelerde 30 milyar ABD doları tutarında karşılıklı gümrük vergisi indirimi düzenlemesine gitme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Buna göre taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri yaklaşık 30 milyar ABD doları değerindeki mallara uygulanan gümrük vergilerini indirme konusunda anlaştı. Düzenleme kapsamına giren ürünlerin yaklaşık yüzde 90'una uygulanan gümrük vergileri, en çok kayrılan ülke oranlarına düşürülecek. Düzenleme, tarafların iç hukuki prosedürleri tamamlamasının ardından eşzamanlı olarak yürürlüğe girecek.

İki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerinin, Çin'in ABD'den yapacağı kömür ithalatını karşılıklı gümrük vergisi indirimi kapsamına alma konusunda anlaştıklarını kaydeden bakanlığa göre, bu adımın 2027-2028 yıllarında Çin'in ABD'den kömür ithalatını kolaylaştırması bekleniyor.

ABD'den kömür ithalatının, Çin'deki kömür piyasasının eksiklerini kapatacağı, aynı zamanda da ABD'deki kömür sektörüne istikrarlı gelir ve istihdam sağlayacağı ve ikili ticaretin istikrar kazanıp genişlemesine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Görüşmelerde Çin-ABD ekonomi ve ticaret danışma mekanizması kapsamında Yatırım Kurulu kurulması konusunda da mutabık kalındı. Kurulun, söz konusu heyetlerin potansiyel yatırım fırsatları ve yatırımların önündeki engeller konusunda düzenli diyalog yürütmesine imkan verecek kurumsallaşmış bir iletişim platformu sağlayacağı kaydedildi.

Bakanlık, iki tarafın, Ticaret Kurulu çerçevesinde bir tarım çalışma grubu oluşturma konusunda da mutabık kaldığını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin eş başkanlık edeceği çalışma grubuna her iki ülkenin ilgili düzenleyici kurumları katılım sağlayacak.

Çalışma grubunda, tarım ürünlerine iki yönlü pazar erişimi ve bu ürünlerle ilgili düzenlemeler gibi konular ele alınacak. Her iki taraf da çalışma grubunun ilk toplantısının 2026 yılı sonuna kadar yapılması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, finansal hizmetler konusunda da prensipte anlaştı. Buna göre Çin, ABD sermayeli kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm ülkelerden finansal hizmet kurumlarının Çin'de faaliyet göstermek ve şube açmak için yapacağı başvuruları inceleyip onaylayacak.

Bakanlık, ABD'nin de Çinli finans kurumları için adil, şeffaf ve istikrarlı bir politika ortamı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Çin-ABD ekonomi ve ticaret istişare mekanizması kapsamında Çin heyetine Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD heyetine ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık etti. Yapay zeka konusunda diyalog başlatan He ve Bessent, yapay zekayla bağlantılı riskler ve faydalar üzerine ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Taraflar, bir sonraki diyaloğu kasım ayı sonuna kadar düzenleme ve yapay zeka ile ilgili olaylar hakkında iletişim kanalı kurma konusunda anlaştı.