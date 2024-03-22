Çin'in Chongqing Belediyesi, İtalya'ya baryum klorürü ihraç etti

CHONGQİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, ilk parti baryum klorürü Perşembe günü İtalya'nın Cenova kentine ihraç etti. Denize kıyısı bulunmayan kent böylece bu kimyasal maddeyi ilk kez ihraç etmiş oldu.
Chongqing'deki Wanzhou Gümrüğü, 25 ton ağırlığındaki ilk parti baryum klorürün yaklaşık 140.000 yuan (yaklaşık 19.717 ABD doları) değerinde olduğunu bildirdi.
Cep telefonları, araç bataryaları, çipler ve diğer elektronik malzemelerde yaygın şekilde kullanılan baryum klorür küresel pazarlarda büyük talep görüyor. Tehlikeli bir kimyasal olan bu maddenin ihracatı yerel gümrükler tarafından sıkı denetimlere tabi tutuluyor.
Baryum klorürün ana hammaddesi ise viterit. Chongqing'e bağlı Chengkou ilçesinde Haziran 2023'te yaklaşık 120 milyon tonluk doğrulanmış rezerve sahip büyük ölçekli bir viterit madeni keşfedilmişti.
Chengkou ilçesi yerel yetkililerine göre bir sonraki partideki baryum klorürün Japonya ve Güney Kore'ye ihraç edilmesi bekleniyor.
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