Çin\'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, 34 seferde 150.000 turisti ağırladı

SHANGHAİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adora Magic City, yılbaşındaki ilk yolculuğundan bu yana gerçekleştirdiği 34 seferde yaklaşık 150.000 turisti ağırladı.
323,6 metre uzunluğa ve 135.500 ton brüt ağırlığa sahip Adora Magic City, 2.125 konuk odasında 5.246 yolcu ağırlayabiliyor. Geminin parça sayısı, büyük C919 yolcu uçağının parçalarının 5 katına, Fuxing yüksek hızlı treninin parçalarının ise 13 katına eşdeğer.
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