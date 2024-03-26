Çin'in Jiangsu eyaleti, BRICS ülkeleriyle dış ticarette rekor kırdı

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NANJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusunda ekonomik bir dinamo olan Jiangsu eyaletinin BRICS ülkeleriyle dış ticareti, 2024'ün ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 102,22 milyar yuana (yaklaşık 14,4 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Nanjing Gümrüğü'ne göre, yılın ilk iki ayında Jiangsu ile Hindistan arasındaki ticaretin değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 12.1 artarak 25.31 milyar yuana, Jiangsu ile Brezilya arasındaki ticaretin değeri ise yüzde 36.4 artarak 23.87 milyar yuana çıktı.

Gümrüğe göre, ticaret rakamlarındaki bu kayda değer artış Jiangsu'nun güçlü özel sektöründen kaynaklanıyor. Jiangsu ayrıca BRICS'te gelişmekte olan pazarlarda yaygınlaşan ve "yeni üçlü" olarak bilinen teknoloji yoğunluklu başlıca üç yeşil ürünün, yani yeni enerjili araçlar, lityum iyon bataryalar ve fotovoltaik ürünlerin ihracatında da ilerleme kaydetti.

BRICS başta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliği mekanizmasının kısaltılmış adı. 1 Ocak 2024'te Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın da BRICS'e katılmasıyla üye sayısı 5'ten 10'a yükseldi.