Çin'in Jidi buzkıranı, 16. Arktik keşif görevinde uydu interneti testini tamamladı - Son Dakika
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Çin'in Jidi buzkıranı, 16. Arktik keşif görevinde uydu interneti testini tamamladı

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Çin\'in Jidi buzkıranı, 16. Arktik keşif görevinde uydu interneti testini tamamladı
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Çin'in Jidi buzkıranı, Çin'de geliştirilen uydu internetinin Arktik deniz rotalarındaki testini tamamladı. 16. Arktik Okyanusu keşif görevinde Kuzey Kutbu, Antarktika ve Qinghai-Tibet Platosu genelinde ağ iletişimi ilk kez doğrulandı; ağ, kapsama dışındaki son noktayı da kapsadı.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in bilimsel araştırmalarda kullanılan buzkıran gemisi Jidi, Çin'de geliştirilen uydu internetinin Arktik deniz rotalarındaki testini tamamladı.

16. Arktik Okyanusu bilimsel keşif görevini yürüten ekip tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, görev sırasında Kuzey Kutbu, Antarktika ve Dünya'nın "Üçüncü Kutbu" olarak bilinen Qinghai- Tibet Platosu genelinde ağ iletişimi ilk kez başarıyla doğrulandı. Böylelikle dünya genelinde kapsama alanı dışında kalan son nokta da iletişim ağına dahil edilmiş oldu.

Keşif görevi, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Jidi buzkıranı, 16. Arktik keşif görevinde uydu interneti testini tamamladı - Son Dakika
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