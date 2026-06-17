Çin\'in Küresel Yönetişim İnisiyatifi Gelişiyor

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in ortaya koyduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin bir öneri olmaktan çıkıp uluslararası bir uygulamaya dönüştüğünü ve giderek daha güçlü bir canlılık sergilediğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Wang, yaklaşık 160 ülke ve uluslararası kuruluş tarafından desteklenen Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uluslararası toplumdan geniş kapsamlı ve olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.