Çin\'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdı

Çin'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CERES-1 Y8 taşıyıcı roketi, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden fırlatılarak yeni bir uyduyu planlanan yörüngeye taşıdı. Beijing saatiyle 11.39'da gerçekleşen fırlatma, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından yürütüldü.
RİZHAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.
Roket, Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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