Çin'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdı - Son Dakika
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Çin'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdı

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Çin\'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdı
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CERES-1 Y8 taşıyıcı roketi, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden fırlatılarak yeni bir uyduyu planlanan yörüngeye taşıdı. Beijing saatiyle 11.39'da gerçekleşen fırlatma, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından yürütüldü.

RİZHAO, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, Shandong eyaletinin Rizhao kenti açıklarında denizden CERES-1 Y8 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu gönderdi.

Roket, Beijing saatiyle 11.39'da fırlatıldı.

Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Rizhao açıklarında denizden fırlattığı CERES-1 Y8 roketi uyduyu yörüngeye taşıdı - Son Dakika
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